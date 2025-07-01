Країни G7 закликали до відновлення переговорів щодо угоди ядерної програми Ірану

Міністри закордонних справ країн Групи семи висловили підтримку припинення вогню між Ізраїлем та Іраном та закликали відновити переговори щодо ядерної угоди.

Про це йдеться в спільній заяві G7, пише "Європейська правда".

Міністри закордонних справ країн G7 підтвердили підтримку припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, оголошеного президентом США Дональдом Трампом, а також закликали всі сторони утриматися від дій, які можуть ще більше дестабілізувати ситуацію в регіоні.

У своїй заяві міністри підтвердили, що Іран "ніколи не може мати ядерної зброї", а також закликали його "утриматися від відновлення своїх невиправданих заходів збагачення урану".

"Ми закликаємо до відновлення переговорів, що мають привести до укладення всеосяжної, підконтрольної та довготривалої угоди, яка розв'яже питання ядерної програми Ірану", – наголосили вони.

Також міністри G7 закликали Іран терміново відновити повне співробітництво з Міжнародним агентством з атомної енергії відповідно до своїх зобов'язань щодо гарантій, а також надати МАГАТЕ перевірену інформацію про всі ядерні матеріали в Ірані.

Вони наголосили на важливості участі Ірану у Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Ми підтверджуємо нашу прихильність миру і стабільності на Близькому Сході. У цьому контексті ми знову заявляємо, що Ізраїль має право на самооборону. Ми підтверджуємо нашу підтримку безпеки Ізраїлю", – додали міністри G7.

Телеканал CNN раніше повідомив, що у Трампа обговорюють надання Ірану до $30 млрд в межах переговорів щодо його ядерної програми.

Крім того, американський президент Дональд Трамп анонсував зустріч представників США та Ірану, підкресливши, що він уже "не вважає необхідним" підписання будь-якої угоди щодо іранської ядерної програми.

Але Іран заперечив існування планів про відновлення ядерних переговорів зі США.