У Німеччині евакуювали понад 2 тисячі людей через бомбу часів Другої світової

У місті у німецькій Баварії знайшли нерозірвану бомбу часів Другої світової війни – понад 2500 людей через це евакуювали.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

У четвер, 10 липня, вранці, у німецькому місті Кам після декількох годин було знешкоджено бомбу часів Другої світової війни.

"Операція знешкодження була дуже складною і, на жаль, тривала довго", – заявила адміністрація міста.

За даними районної адміністрації, після виявлення 250-кілограмової бомби в середу, 9 червня, ввечері близько 2500 людей були змушені покинути свої будинки. Також постраждали лікарня та будинок літніх людей. Крім того, був закритий й залізничний вокзал в місті.

Кільком людям довелося провести ніч у ратуші, центрі допомоги та сусідній школі.

На початку червня у німецькому Кельні відбулася найбільша з 1945 року евакуація після виявлення трьох американських бомб часів Другої світової війни.

Також в історичному центрі німецького Дрездена знайшли дві бомби часів Другої світової в районі обваленого мосту, який зараз демонтують. Через одну з них евакуювали значну частину центру Дрездена.

1 липня в німецькому місті Оснабрюк було знешкоджено 500-кілограмову бомбу – у зв'язку з цим 20 тисяч людей були евакуйовані.