В Германии эвакуировали более 2 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой

В городе в немецкой Баварии нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны – более 2500 человек из-за этого были эвакуированы.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

В четверг, 10 июля, утром, в немецком городе Кам после нескольких часов была обезврежена бомба времен Второй мировой войны.

"Операция по обезвреживанию была очень сложной и, к сожалению, длилась долго", – заявила администрация города.

По данным районной администрации, после обнаружения 250-килограммовой бомбы в среду, 9 июня, вечером около 2500 человек были вынуждены покинуть свои дома. Также пострадали больница и дом престарелых. Кроме того, был закрыт и железнодорожный вокзал в городе.

Нескольким людям пришлось провести ночь в ратуше, центре помощи и соседней школе.

В начале июня в немецком Кельне произошла крупнейшая с 1945 года эвакуация после обнаружения трех американских бомб времен Второй мировой войны.

Также в историческом центре немецкого Дрездена нашли две бомбы времен Второй мировой войны в районе обрушенного моста, который сейчас демонтируют. Из-за одной из них эвакуировали значительную часть центра Дрездена.

1 июля в немецком городе Оснабрюк была обезврежена 500-килограммовая бомба – в связи с этим 20 тысяч человек были эвакуированы.