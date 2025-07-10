Американська компанія починає проєкт індустріально-логістичного парку у Бучі на 200 млн євро

За підсумками щорічної конференції Ukraine recovery conference (URC) американська компанія White Star Real Estate оголосила про старт інвестиційного проєкту в Бучі вартістю 200 млн євро.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У четвер, 10 липня, під час Ukraine Recovery Conference відбулося урочисте тристороннє підписання Меморандуму про співпрацю між White Star Real Estate, провідним забудовником Центральної та Східної Європи, урядовою установою UkraineInvest та Бучанською міською радою.

Цей документ закріплює наміри сторін щодо спільної реалізації інвестиційного проєкту на території Бучі, спрямованого на відновлення та сталий розвиток міста, залучення іноземних інвестицій і створення нових робочих місць.

Зокрема йдеться про створення індустріально-логістичного парку "Буча" – трансформаційного проєкту забудови в Бучі. Запланований проєкт класу "А" – індустріально-логістичний парк "Буча" – матиме площу 250 тисяч квадратних метрів та передбачає інвестиції у розмірі 200 млн євро, які будуть освоєні у шість етапів.

Проєкт підтримає відновлення критично важливої інфраструктури, необхідної для відбудови України, і вирішить гостру нестачу складських приміщень класу "А" у Київській області.

Об'єкт буде розташовано за 25 км від центру Києва, 7 км від Міжнародного аеропорту "Антонов" та поруч із запланованою Київською окружною дорогою, що забезпечує прямий доступ до ключових транспортних коридорів, які з'єднують Київ та Україну з Варшавою та Європейським Союзом.

"Це не просто проєкт забудови – це зобов’язання створювати позитивний економічний і соціальний вплив. Ми пишаємося можливістю й надалі підтримувати відбудову України завдяки цьому флагманському проєкту", – заявив Браян Паттерсон, засновник і голова White Star Real Estate.

White Star Real Estate – визнана міжнародна компанія з нерухомості, яка має проєкти у 9 країнах Європи. Основна увага компанії – на ринках Центральної та Східної Європи, що активно розвиваються.

У серпні 2023 року повідомлялося, що Литва побудує школу в Бучі, а проєкт, замовлений Фондом підтримки Бучанської школи, буде реалізовувати Nullus. Загальна вартість проєкту оцінювалась у 18 млн євро.

Сучасна будівля школи, збудована за останніми екологічними вимогами, мала бути передана муніципалітету Бучі безкоштовно. Початковий план передбачав відкриття школи 1 вересня 2025 року.

Однак, у лютому 2024 року компанія Nullus, яка була частиною інфраструктурного фонду BaltCap, вийшла з цього проєкту на тлі звинувачень проти свого колишнього партнера у розтраті коштів.