Литовська компанія виходить з проєкту будівництва школи в Бучі

Компанія Nullus, яка є частиною інфраструктурного фонду BaltCap, виходить з проєкту будівництва нової школи в Бучі на тлі звинувачень проти свого колишнього партнера у розтраті коштів.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує LRT.

Про вихід Nullus в BaltCap повідомили BNS.

За словами компанії, вона виходить з проєкту на тлі звинувачень проти свого колишнього партнера Шарунаса Степуконіса, якого підозрюють у тому, що він розтратив понад 30 мільйонів євро з компаній, якими керує фонд прямих інвестицій.

"Звинувачення проти Степуконіса, генерального директора Nullus і одного з ініціаторів проєкту, несумісні з благородною метою цього проєкту, і ми виходимо з нього, щоб нейтралізувати репутаційний ризик", – повідомили BNS в BaltCap.

Айварас Каралюс, генеральний директор BT Invest, литовської бізнес-групи, що працює в Україні, повідомив сайту ділових новин vz.lt, що документи для виведення Nullus вже готуються відповідно до українського законодавства.

У серпні повідомлялося, що Литва побудує школу в Бучі, а проєкт, замовлений Фондом підтримки Бучанської школи, буде реалізовувати Nullus. Загальна вартість проєкту оцінювалась у 18 мільйонів євро.

Сучасна будівля школи, збудована за останніми екологічними вимогами, мала бути передана муніципалітету Бучі безкоштовно. Початковий план передбачав відкриття школи 1 вересня 2025 року.

Раніше литовське місто Паланга вирішило прийняти на відпочинок дітей із Бучі.