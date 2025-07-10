Американская компания начинает проект индустриально-логистического парка в Буче на 200 млн евро

По итогам ежегодной конференции Ukraine recovery conference (URC) американская компания White Star Real Estate объявила о старте инвестиционного проекта в Буче стоимостью 200 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В четверг, 10 июля, во время Ukraine Recovery Conference состоялось торжественное трехстороннее подписание Меморандума о сотрудничестве между White Star Real Estate, ведущим застройщиком Центральной и Восточной Европы, правительственным учреждением UkraineInvest и Бучанским городским советом.

Этот документ закрепляет намерения сторон по совместной реализации инвестиционного проекта на территории Бучи, направленного на восстановление и устойчивое развитие города, привлечение иностранных инвестиций и создание новых рабочих мест.

В частности, речь идет о создании индустриально-логистического парка "Буча" – трансформационного проекта застройки в Буче. Запланированный проект класса "А" – индустриально-логистический парк "Буча" – будет иметь площадь 250 тысяч квадратных метров и предусматривает инвестиции в размере 200 млн евро, которые будут освоены в шесть этапов.

Проект поддержит восстановление критически важной инфраструктуры, необходимой для восстановления Украины, и решит острую нехватку складских помещений класса "А" в Киевской области.

Объект будет расположен в 25 км от центра Киева, в 7 км от Международного аэропорта "Антонов" и рядом с планируемой Киевской окружной дорогой, обеспечивающей прямой доступ к ключевым транспортным коридорам, соединяющим Киев и Украину с Варшавой и Европейским Союзом.

"Это не просто проект застройки – это обязательство создавать положительное экономическое и социальное влияние. Мы гордимся возможностью и в дальнейшем поддерживать восстановление Украины благодаря этому флагманскому проекту", – заявил Брайан Паттерсон, основатель и председатель White Star Real Estate.

White Star Real Estate – признанная международная компания в сфере недвижимости, которая имеет проекты в 9 странах Европы. Основное внимание компании – на активно развивающихся рынках Центральной и Восточной Европы.

В августе 2023 года сообщалось, что Литва построит школу в Буче, а проект, заказанный Фондом поддержки Бучанской школы, будет реализовывать Nullus. Общая стоимость проекта оценивалась в 18 млн евро.

Современное здание школы, построенное по последним экологическим требованиям, должно было быть передано муниципалитету Бучи бесплатно. Первоначальный план предусматривал открытие школы 1 сентября 2025 года.

Однако в феврале 2024 года компания Nullus, которая была частью инфраструктурного фонда BaltCap, вышла из этого проекта на фоне обвинений против своего бывшего партнера в растрате средств.