У Нідерландах засудили до тюрми росіянина за шпигунство на користь Москви

Суд у Роттердамі в четвер засудив 43-річного росіянина Германа А. до трьох років ув'язнення за звинуваченням у промисловому шпигунстві.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Роттердамський суд визнав Германа А. винним у порушенні санкцій Європейського Союзу, що діють з 2014 року, та у злочині проти інформаційної безпеки.

Слідство встановило, що росіянин працював у нідерландських компаніях – виробниках мікросхем ASML і NXP з 2021 по 2024 рік і в цей період регулярно копіював конфіденційну інформацію з серверів.

Йдеться про інформацію про нідерландську технологію виробництва мікросхем, яка, на думку суду, не була необхідна йому для виконання своїх службових обов'язків.

З розслідування з'ясувалося, що після візитів до Росії А. отримав на свій банківський рахунок "значні суми грошей" і між 2021 і 2024 роками поклав на свій рахунок 43 900 євро готівкою.

Росіянин визнав у суді, що надавав консультації російській стороні, але заявив, що зберігав конфіденційну інформацію нідерландських виробників мікросхем "для власного використання" і не знав, що її не можна передавати до Росії.

"Це може сприяти посиленню військового або стратегічного потенціалу цієї країни (Росії. – Ред.), що має наслідки для України і може опосередковано вплинути на міжнародну безпеку та стабільність", – констатував суд.

Герман А. був затриманий у грудні 2024 року. Тоді йому вже було заборонено в'їзд до Нідерландів на двадцять років, оскільки він вважався загрозою національній безпеці.

Прокуратура вимагала чотири роки тюремного ув'язнення для чоловіка, але суд не визнав доведеним, що А. отримував гроші за передачу інформації.