Чому Україна має декриміналізувати деякі наркотики – колонка депутата Європарламенту

Одна із найважливіших галузей для євроінтеграції України – наркополітика.

Наркополітика держави – це більше, ніж вживання наркотиків. Це лакмусовий папірець для оцінки криміналітету та правоохоронної системи, захворювань та медицини, порушень прав людини та цінностей.

Європейський Союз – це спільний ринок, у кордонах якого повинні діяти спільні правила. А відповідно, Україна має гармонізувати свою наркополітику з європейською.

Про те, як Україна рухається у цьому напрямку і що їй слід ще зробити, читайте в колонці депутата Європарламенту, члена групи по оновленій наркостратегії ЄС Вітяніса Андрюкайтіса Чому Україна має відходити від радянських практик та змінити політику щодо наркотиків. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки наголошує, що українське суспільство, попри російську агресію, демонструє глобальне лідерство в безлічі галузей.

"Я, як медик, захоплююся вашими новаціями у військовій медицині. І бачу неймовірний ентузіазм та бажання змін у наркополітиці", – пише депутат Європарламенту.

Він наголошує, що у дечому Україна вже надихає інші країни. Зокрема, легалізувала медичний канабіс, чого досі не зробила, наприклад, Литва.

Також Україна, за його словами, демонструє найкраще зростання за програмами зменшення шкоди від наркотиків.

Зокрема, у 2023 році запрацював інститут пробації як альтернатива тюремному ув’язненню. Але на цьому не можна зупинятися, впевнений Вітяніс Андрюкайтіс.

Член групи по оновленій наркостратегії ЄС наголошує, що Україна повинна прискорити реформу наркополітики й не керуватися у 2025 році ще радянськими підходами покарання хворих.

На думку автора колонки, по-перше слід декриміналізувати психоактивні речовини для особистого вживання. До речі, вже більше десяти років це закликають зробити Всесвітня організація охорони здоров’я й Програма розвитку ООН, а також Комісія з наркополітики Східної, Центральної Європи та Центральної Азії.

"Вас не арештують за пачку сигарет на вулиці, але можуть – за легші наркотики, наприклад ЛСД чи марихуану. Це лицемірний підхід, заснований на пострадянській стигмі, спільній для країн регіону, а не доказовій науці", – дивується європарламентар.

Крім того, він переконує, що кримінальне покарання за вживання наркотиків не лікує людей від залежності, а навпаки – затягує людину в кримінальний світ та поглиблює її проблеми.

"Якщо людина вживає наркотики та не шкодить іншим, нам немає за що вести її до суду", – вважає Вітяніс Андрюкайтіс.

Натомість зусилля правоохоронців треба спрямувати на організовану злочинність: виробників та продавців наркотиків.

А ще, за його словами, Україні слід підняти межу зберігання речовин, після якої настає кримінальна відповідальність.

Депутат Європарламенту нагадує, що в Чехії, наприклад, такою є 1,5 грама героїну, в Україні – 0,005 грама

Автор колонки переконаний, що це найнижча межа в Європі й одна з найнижчих у світі, яка просто не дозволяє ефективно виділяти реальну загрозу.

"А наркотики, не сумнівайтеся, – загроза, до того ж міжнародна. Найчастіше їхнім виробництвом та поширенням займається міжнародна злочинність. Нові способи розповсюдження наркотиків долають кордони, так само як і нові ідеї для психоактивних речовин.

Тому Україна мусить бути частиною міжнародної спільноти, сучасної спільної політики протидії наркотикам", – підкреслює член групи по оновленій наркостратегії ЄС.

Докладніше – в колонці Вітяніса Андрюкайтіса Чому Україна має відходити від радянських практик та змінити політику щодо наркотиків.