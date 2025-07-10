Почему Киев должен декриминализировать некоторые наркотики – колонка депутата Европарламента

Одна из важнейших отраслей для евроинтеграции Украины – наркополитика.

Наркополитика государства – это больше, чем употребление наркотиков. Это лакмусовая бумажка для оценки криминалитета и правоохранительной системы, заболеваний и медицины, нарушений прав человека и ценностей.

Европейский Союз – это общий рынок, в границах которого должны действовать общие правила. А соответственно, Украина должна гармонизировать свою наркополитику с европейской.

О том, как Украина движется в этом направлении и что ей следует еще сделать, читайте в колонке депутата Европарламента, члена группы по обновленной наркостратегии ЕС Витяниса Андрюкайтиса Почему Украина должна отходить от советских практик и изменить политику в отношении наркотиков. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки отмечает, что украинское общество, несмотря на российскую агрессию, демонстрирует глобальное лидерство во множестве отраслей.

"Я, как медик, восхищаюсь вашими новациями в военной медицине. И вижу невероятный энтузиазм и желание изменений в наркополитике", – пишет депутат Европарламента.

Он отмечает, что в чем-то Украина уже вдохновляет другие страны. В частности, легализовала медицинский каннабис, чего до сих пор не сделала, например, Литва.

Также Украина, по его словам, демонстрирует лучший рост по программам уменьшения вреда от наркотиков.

В частности, в 2023 году заработал институт пробации как альтернатива тюремному заключению. Но на этом нельзя останавливаться, уверен Витянис Андрюкайтис.

Член группы по обновленной наркостратегии ЕС отмечает, что Украина должна ускорить реформу наркополитики и не руководствоваться в 2025 году еще советскими подходами наказания больных.

По мнению автора колонки, во-первых следует декриминализировать психоактивные вещества для личного употребления. Кстати, уже более десяти лет это призывают сделать Всемирная организация здравоохранения и Программа развития ООН, а также Комиссия по наркополитике Восточной, Центральной Европы и Центральной Азии.

"Вас не арестуют за пачку сигарет на улице, но могут – за более легкие наркотики, например ЛСД или марихуану. Это лицемерный подход, основанный на постсоветской стигме, общей для стран региона, а не доказательной науке", – удивляется европарламентарий.

Кроме того, он убеждает, что уголовное наказание за употребление наркотиков не лечит людей от зависимости, а наоборот – затягивает человека в криминальный мир и углубляет его проблемы.

"Если человек употребляет наркотики и не вредит другим, нам не за что вести его в суд", – считает Витянис Андрюкайтис.

В то же время усилия правоохранителей надо направить на организованную преступность: производителей и продавцов наркотиков.

А еще, по его словам, Украине следует поднять предел хранения веществ, после которого наступает уголовная ответственность.

Депутат Европарламента напоминает, что в Чехии, например, таковой является 1,5 грамма героина, в Украине – 0,005 грамма

Автор колонки убежден, что это самый низкий предел в Европе и один из самых низких в мире, который просто не позволяет эффективно выделять реальную угрозу.

"А наркотики, не сомневайтесь, – угроза, причем международная. Чаще всего их производством и распространением занимается международная преступность. Новые способы распространения наркотиков преодолевают границы, так же как и новые идеи для психоактивных веществ.

Поэтому Украина должна быть частью международного сообщества, современной общей политики противодействия наркотикам", – подчеркивает член группы по обновленной наркостратегии ЕС.

Подробнее – в колонке Витяниса Андрюкайтиса Почему Украина должна отходить от советских практик и изменить политику в отношении наркотиков.