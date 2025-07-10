Парламент Німеччини створив комісію з розслідування пандемії COVID-19
Бундестаг у четвер проголосував за створення комісії з розслідування пандемії коронавірусу та її наслідків, аби Німеччина була краще готова до майбутніх пандемій.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.
За створення комісії з розслідування пандемії COVID-19 проголосували всі фракції Бундестагу, окрім ультраправої "Альтернативи для Німеччини", де голоси розділились.
Передбачається, що до складу комісії Бундестагу увійдуть 14 депутатів та 14 експертів. Вони мають проаналізувати досвід боротьби з пандемією та зробити висновки для боротьби з майбутніми пандеміями.
Комісія має розпочати роботу у вересні, а свій остаточний звіт представить через майже два роки.
Хоча пандемія COVID-19 припала на період роботи попереднього скликання Бундестагу, він так і не здійснив аналіз та оцінку заходів захисту з використанням масок, тестів та багатьох обмежень на федеральному рівні.
У Німеччині обмеження, повʼязані з коронавірусом, тривали з березня 2020 по квітень 2023 року.
Раніше у розвідувальному комітеті Бундестагу закликали федеральний уряд Німеччини розсекретити доповідь розвідки щодо походження коронавірусу.