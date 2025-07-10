Одіозний польський євродепутат заперечив існування газових камер в Аушвіці

Ультраправий депутат Європейського парламенту від Польщі Гжегож Браун потрапив у черговий скандал, заявивши, що в концентраційному таборі Аушвіц-Біркенау не було газових камер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Браун, євродепутат від партії "Конфедерація Польської Корони" сказав у четвер вранці в одній з радіопередач, що "ритуальні вбивства – це факт, а, скажімо, Аушвіц з газовими камерами, на жаль, фейк".

У звʼязку з цим районна прокуратура у Варшаві повідомила, що "проводить перевірку" висловлювань Гжегожа Брауна у зв'язку з запереченням злочинів нацистів, скоєних у концтаборі Аушвіц.

Там нагадали, що стаття 55 Закону про Інститут національної пам'яті передбачає штраф або покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років за заперечення злочинів нацистів.

Гостро на слова Брауна відреагували в Музеї Аушвіц-Біркенау.

"Скандальна і брехлива заява Гжегожа Брауна, в якій він заперечує існування газових камер в таборі Аушвіц, є не тільки актом заперечення Голокосту – злочином, що переслідується за польським законодавством. Це також акт образи пам'яті жертв", – прокоментував директор Музею Пйотр Цивінський.

Колишній німецький нацистський концентраційний табір Аушвіц, за оцінками істориків, став місцем убивства близько 1,1 мільйона людей, насамперед євреїв.

Гжегож Браун – відомий антиукраїнською риторикою скандальний ультраправий політик, проти якого у Польщі порушили низку проваджень.

Минулого тижня прокуратура оголосила Брауну звинувачення в семи злочинах, зокрема гасінні ханукальних свічок у Сеймі.

Інші справи стосуються подій квітня 2025 року, коли Браун намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині в лікарні в Олесніці та зірвав прапор України в місті Біла Підляська.