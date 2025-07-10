Одиозный польский евродепутат отрицал существование газовых камер в Аушвице

Ультраправый депутат Европейского парламента от Польши Гжегож Браун попал в очередной скандал, заявив, что в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау не было газовых камер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Браун, евродепутат от партии "Конфедерация Польской Короны" сказал в четверг утром в одной из радиопередач, что "ритуальные убийства – это факт, а, скажем, Освенцим с газовыми камерами, к сожалению, фейк".

В связи с этим районная прокуратура в Варшаве сообщила, что "проводит проверку" высказываний Гжегожа Брауна в связи с отрицанием преступлений нацистов, совершенных в концлагере Аушвиц.

Там напомнили, что статья 55 Закона об Институте национальной памяти предусматривает штраф или наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет за отрицание преступлений нацистов.

Остро на слова Брауна отреагировали в Музее Аушвиц-Биркенау.

"Скандальное и лживое заявление Гжегожа Брауна, в котором он отрицает существование газовых камер в лагере Аушвиц, является не только актом отрицания Холокоста – преступлением, преследуемым по польскому законодательству. Это также акт оскорбления памяти жертв", – прокомментировал директор музея Пётр Цивинский.

Бывший немецкий нацистский концентрационный лагерь Аушвиц, по оценкам историков, стал местом убийства около 1,1 миллиона человек, прежде всего евреев.

Гжегож Браун – известный антиукраинской риторикой скандальный ультраправый политик, против которого в Польше возбудили ряд дел.

На прошлой неделе прокуратура объявила Брауну обвинения в семи преступлениях, в частности в тушении ханукальных свечей в Сейме.

Другие дела касаются событий апреля 2025 года, когда Браун пытался осуществить "гражданское задержание" гинеколога в больнице в Олеснице и сорвал флаг Украины в городе Белая Подляская.