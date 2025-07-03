Одіозному євродепутату з Польщі оголосили фінальні звинувачення в низці злочинів

Прокуратура Польщі у четвер оголосила одіозному ультраправому євродепутату Гжегожу Брауну звинувачення в семи злочинах, зокрема гасінні ханукальних свічок у Сеймі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

На початку травня Окружна прокуратура у Варшаві отримала від Європейського парламенту згоду на притягнення Брауна до кримінальної відповідальності за вчинення семи діянь, зокрема за гасіння ханукальних свічок у Сеймі у 2023 році.

Як повідомив речник Окружної прокуратури у Варшаві прокурор Пьотр Антоні Скіба, у четвер Браун почув у прокуратурі змінені звинувачення у зв'язку з вчиненням цих діянь.

Він додав, що це останній запланований процесуальний захід за участю Брауна перед направленням у цій справі обвинувального акту.

Два звинувачення стосуються подій грудня 2023 року, коли під час урочистостей у Сеймі євродепутат за допомогою вогнегасника загасив ханукальні свічки.

Крім того, йдеться також про інцидент у Німецькому історичному інституті, де він зірвав лекцію про Голокост, пошкодивши майно установи, а також інцидент у суді Кракова, звідки він виніс встановлену суддями ялинку і викинув її у смітник.

Два останні звинувачення стосуються подій у будівлі Національного інституту кардіології, коли в 2022 році під час пандемії Браун увійшов до лікарні з групою людей без масок, увірвався на засідання керівництва закладу і напав на його директора.

Це – не єдині дії Гжегожа Брауна, які привернули увагу польських правоохоронців.

Одна зі справ стосується подій 16 квітня 2025 року, коли Браун – тоді кандидат у першому турі президентських виборів – намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині в лікарні в Олесніці.

Інше провадження ведеться у справі передвиборчого мітингу Брауна 30 квітня в Білій Підляській, коли з будівлі міської ради було знято прапор України.