ЗМІ: Росія планувала підірвати військовий обʼєкт у Чехії

Найнятий Росією чоловік нібито мав намір підірвати військовий обʼєкт у Чехії, але військова розвідка зірвала його наміри.

Про це стало відомо чеському порталу Odkryto, пише "Європейська правда".

За даними проінформованого співрозмовника Odkyto, військова розвідка Чехії отримала з-за кордону попередження про те, що російські спецслужби планували терористичний акт.

Теракт мав бути спрямований проти чеської ініціативи з виробництва боєприпасів, а виконати його мав 52-річний чоловік, "уродженець однієї з пострадянських країн", ідеться в повідомленні.

"У Чехії він мав бути працевлаштований водієм таксі, яке базується в празькому районі Жижков. Згідно з комерційним реєстром, його власником є чоловік з України", – дізналось Odkryto.

Джерела порталу повідомляють, що чоловіка мали арештувати кілька днів тому і взяти під варту.

Водночас поліція Чехії в коментарі Novinky не підтвердило інформацію ані про затримання чоловіка, ані про наявність інформації про "конкретну реальну загрозу".

У своєму звіті цього тижня чеська розвідка попередила, що Росія наймає мігрантів з-за меж Європейського Союзу для вчинення злочинів, поширення страху та підриву довіри до урядів країн.

Окрім цього, у розвідці наголосили, що Москва також поширює свій вплив через Російську православну церкву в Чехії, яка повністю лояльна до Кремля.