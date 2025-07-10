СМИ: Россия планировала взорвать военный объект в Чехии

Нанятый Россией мужчина якобы намеревался взорвать военный объект в Чехии, но военная разведка сорвала его планы.

Об этом стало известно чешскому порталу Odkryto, пишет "Европейская правда".

По данным информированного собеседника Odkyto, военная разведка Чехии получила из-за рубежа предупреждение о том, что российские спецслужбы планировали террористический акт.

Теракт должен был быть направлен против чешской инициативы по производству боеприпасов, а выполнить его должен был 52-летний мужчина, "уроженец одной из постсоветских стран", говорится в сообщении.

"В Чехии он должен был быть трудоустроен водителем такси, базирующегося в пражском районе Жижков. Согласно коммерческому реестру, его владельцем является мужчина из Украины", – узнало Odkryto.

Источники портала сообщают, что мужчину должны были арестовать несколько дней назад и взять под стражу.

В то же время полиция Чехии в комментарии Novinky не подтвердила информацию ни о задержании мужчины, ни о наличии информации о "конкретной реальной угрозе".

В своем отчете на этой неделе чешская разведка предупредила, что Россия нанимает мигрантов из-за пределов Европейского Союза для совершения преступлений, распространения страха и подрыва доверия к правительствам стран.

Кроме того, в разведке подчеркнули, что Москва также распространяет свое влияние через Русскую православную церковь в Чехии, которая полностью лояльна Кремлю.