В Італії затримали чоловіка, який крав воду з памʼятки ЮНЕСКО

Італійська поліція в четвер затримала 58-річного фермера, якому інкримінує пошкодження резервуара акведука Палацу Казерта, що біля Неаполя, з якого він крав воду.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Арешту 58-річного фермера передувало розслідування після того, як у басейнах і фонтанах Палацу Казерта – памʼятки під охороною ЮНЕСКО – виявили нестачу води.

Слідчі виявили пошкодження резервуара з водою, з якого через систему труб вода подавалась до земельної ділянки за 145 метрів від палацу та цистерни обʼємом 1000 літрів.

У справі затримали 58-річного концесіонера земельної ділянки, який, як вважається, організував незаконний забір води з акведука Палацу Казерти. У четвер його помістили під домашній арешт.

Фермеру інкримінують крадіжку з обтяжувальними обставинами та тривале незаконне використання води з пошкодженням культурної спадщини ЮНЕСКО, а також незаконну діяльність з утилізації сільськогосподарських відходів.

Тим часом земельну ділянку і обладнання, яким забиралась вода з акведука, італійська поліція вилучила.

Бароковий палац в Казерті, який має статус памʼятки ЮНЕСКО, належить до найбільших королівських резиденцій в Італії та в Західній Європі.

Нагадаємо, у 2021 році в Італії проводили експеримент, за яким звинуваченим у нетяжких злочинах пропонували як "шанс на виправлення" громадські роботи у культурних закладах, як музеї та бібліотеки.

У 2015-му армія Швейцарії була змушена перепросити за те, що її гелікоптери набирали воду з французького озера.