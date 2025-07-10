В Италии задержали мужчину, который воровал воду из достопримечательности ЮНЕСКО

Итальянская полиция в четверг задержала 58-летнего фермера, которому инкриминируют повреждение резервуара акведука Дворца Казерта, что возле Неаполя, из которого он воровал воду.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Аресту 58-летнего фермера предшествовало расследование после того, как в бассейнах и фонтанах Дворца Казерта – памятника под охраной ЮНЕСКО – обнаружили недостаток воды.

Следователи обнаружили повреждения резервуара с водой, из которого через систему труб вода подавалась на земельный участок в 145 метрах от дворца и цистерны объемом 1000 литров.

По делу задержали 58-летнего концессионера земельного участка, который, как считается, организовал незаконный забор воды из акведука Дворца Казерты. В четверг его поместили под домашний арест.

Фермеру инкриминируют кражу с отягчающими обстоятельствами и длительное незаконное использование воды с повреждением культурного наследия ЮНЕСКО, а также незаконную деятельность по утилизации сельскохозяйственных отходов.

Между тем земельный участок и оборудование, которым забиралась вода из акведука, итальянская полиция изъяла.

Барочный дворец в Казерте, имеющий статус памятника ЮНЕСКО, относится к крупнейшим королевским резиденциям в Италии и в Западной Европе.

Напомним, в 2021 году в Италии проводили эксперимент, по которому обвиняемым в нетяжких преступлениях предлагали в качестве "шанса на исправление" общественные работы в культурных учреждениях, таких как музеи и библиотеки.

В 2015 году армия Швейцарии была вынуждена извиниться за то, что ее вертолеты набирали воду из французского озера.