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В Італії порушникам закону замість в’язниці запропонують працювати у музеях

Середа, 3 листопада 2021, 13:57

В Італії розпочинають експеримент, за яким людям, що звинувачені у злочинах із санкціями до 4 років позбавлення волі, натомість запропонують як "шанс на виправлення" громадські роботи у культурних закладах, як музеї та бібліотеки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ansa.

Відповідний меморандум підписали міністр культури Даріо Франческіні та міністерка юстиції Марта Картабія. Програма охопить 102 осіб, але може розширитися.

Серед 52 культурних закладів, які залучають до програми - палац Казерта біля Неаполя, Національна пінакотека Болоньї, Герцогський палац у Мантуї, загалом - 11 музеїв та археологічних парків, 5 архівів і 36 бібліотек по всій території країни.

Міністерка юстиції назвала це рішення дуже символічним, тому що воно краще забезпечуватиме виправну функцію. "Ми говоримо про такі злочини як крадіжки, завдання шкоди культурним цінностям, cпричинення смерті через недбалість, завдання тілесних ушкоджень, ДТП. Ця можливість відповідає ідеї, що… ці люди компенсовуватимуть шкоду, завдану суспільству", - зазначає вона. 

"Переваг багато: зменшення навантаження на суди і в’язниці, уникнення ув’язнення, коли така можливість є. І передусім - це стимулює принцип покарання як компенсації суспільству", - детальніше цитує міністерку юстиції слова Arte Magazine.

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Італія
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