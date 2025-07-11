Представники США та Китаю зустрінуться у Малайзії

Державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї у столиці Малайзії в п'ятницю, 11 липня.

Про це пише агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, зустріч державного секретаря США із главою МЗС Китаю буде першою особистою зустріччю на тлі напружених торговельних відносин між двома країнами.

Головний дипломат Вашингтона перебуває в Малайзії з першим візитом до Азії після вступу на посаду, де бере участь у Регіональному форумі АСЕАН, де він вже напередодні зустрівся із главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим.

Зазначимо, 27 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати підписали торгову угоду з Китаєм, не надавши подальших подробиць.

Ця домовленість стала результатом попередніх переговорів у Женеві на початку травня, після яких обидві сторони погодилися відкласти масове підвищення мит, що загрожувало паралізувати значну частину торгівлі між країнами.

Китай поки не оголосив про нові домовленості, однак повідомив про пришвидшення процесу погодження експорту рідкісноземельних мінералів. Обмеження Пекіна на експорт рідкісноземельних елементів були ключовим предметом суперечок.