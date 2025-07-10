Рубіо після зустрічі з Лавровим: Росія запропонувала США новий підхід щодо війни

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що очільник МЗС РФ Сергєй Лавров під час їхньої зустрічі запропонував "новий та інший підхід" щодо російсько-української війни.

Про це він сказав після зустрічі на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Рубіо заявив, що мав "відверту, важливу розмову" з Лавровим, а також наголосив, що Вашингтон "потребує бачити дорожню карту" щодо того, як можна закінчити війну в Україні.

Зокрема, державний секретар США зазначив, що Росія запропонувала "новий та інший підхід" під час сьогоднішніх переговорів, не уточнюючи, що саме він передбачає.

"Я б не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту", – наголосив він.

Рубіо сказав, що американський президент Дональд Трамп розчарований тим, що російська сторона не проявила "більшої гнучкості" щодо України.

"Ми розуміємо, що такі речі вимагають часу і терпіння, але ми розчаровані тим, що не було досягнуто більшого прогресу", – додав він.

Нагадаємо, 4 липня відбулася телефонна розмова Трампа з Владіміром Путіним. Після неї президент США відчутно змінив позицію щодо військової допомоги Україні та свою риторику щодо очільника Кремля.

Зокрема, Трамп чи не вперше висловив сумнів, що правитель РФ "прагне миру", та сказав, що Путін говорить "багато нісенітниць".