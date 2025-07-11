У німецькому Штутгарті знешкодили авіабомбу часів Другої світової

У районі Біркеакер міста Штутгарт на півдні Німеччини пізно ввечері в четвер завершилась операція зі знешкодження бомби часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Бомба у Штутгарті була знайдена в другій половині четверга і, за даними надзвичайників, важила 500 кілограмів.

Для її знешкодження було тимчасово евакуйовано 6000 людей, які мешкають у радіусі 500 метрів від знахідки.

Крім того, до вечора за допомогою дрона поліцейські Штутгарта перевіряли, чи в зоні, що була огороджена через небезпеку вибуху, не залишилося людей.

За словами речника пожежної служби Штутгарта, головною проблемою було те, що не всі люди могли самостійно покинути зону евакуації – наприклад, через те, що були прикуті до ліжка або мали інвалідність. Їх вивезли мікроавтобусами.

Після завершення заходів зі знешкодження було чутно гучний вибух. Правоохоронці скасували заходи з перекриття доріг, а автобуси та трамваї також відновили рух.

Нагадаємо, напередодні в німецькій Баварії також знайшли нерозірвану бомбу часів Другої світової війни, через що евакуювали понад 2500 людей.

На початку червня у німецькому Кельні відбулася найбільша з 1945 року евакуація після виявлення трьох американських бомб часів Другої світової війни.