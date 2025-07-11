В немецком Штутгарте обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны

В районе Биркеакер города Штутгарт на юге Германии поздно вечером в четверг завершилась операция по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Бомба в Штутгарте была найдена во второй половине четверга и, по данным чрезвычайников, весила 500 килограммов.

Для ее обезвреживания были временно эвакуированы 6000 человек, проживающих в радиусе 500 метров от места находки.

Кроме того, к вечеру с помощью дрона полицейские Штутгарта проверяли, не осталось ли в зоне, которая была огорожена из-за опасности взрыва, людей.

По словам представителя пожарной службы Штутгарта, главной проблемой было то, что не все люди могли самостоятельно покинуть зону эвакуации – например, из-за того, что были прикованы к постели или имели инвалидность. Их вывезли микроавтобусами.

После завершения мероприятий по обезвреживанию был слышен громкий взрыв. Правоохранители отменили меры по перекрытию дорог, а автобусы и трамваи также возобновили движение.

Напомним, накануне в немецкой Баварии также нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны, из-за чего эвакуировали более 2500 человек.

В начале июня в немецком Кельне произошла крупнейшая с 1945 года эвакуация после обнаружения трех американских бомб времен Второй мировой войны.