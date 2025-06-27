У Грузії засудили одного із лідерів опозиції до восьми місяців за ґратами

Суд визнав винним у невиконанні вимоги тимчасової слідчої комісії парламенту одного з лідерів грузинської "Коаліції за зміни" – Ніку Мелію.

Про це пише Sova, передає "Європейська правда".

Грузинський суддя Джвебе Начкебія засудив опозиціонера до восьми місяців позбавлення волі, крім того, йому заборонено обіймати державні посади терміном на два роки.

Обвинувачений Мелія не був присутній на оголошенні вироку. Раніше, на останньому засіданні суду, його було виведено із зали за те, що він плеснув водою в суддю. Йому також не дали право на заключне слово.

Як зазначається, Мелія був викликаний на засідання Тимчасової слідчої комісії парламенту Грузії для пояснень, куди не з'явився, після чого йому було висунуто звинувачення в "невиконанні вимог комісії".

Йому було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 тисяч ларі, яку Мелія не виплатив у встановлений законом термін. Це стало підставою для зміни йому запобіжного заходу.

Однак за день до рішення суду він був затриманий в адміністративному порядку. Пізніше застава була замінена на позбавлення волі.

У грудні 2024 року чотири найбільші опозиційні сили Грузії звернулись до Євросоюзу на тлі затвердження кандидата від "Грузинської мрії" і ексфутболіста Михеїла Кавелашвілі новим президентом – серед підписантів був Мелія.

Вже в лютому 2025 року грузинські правоохоронці затримали кілька демонстрантів, які брали участь в акції протесту біля торгового центру Tbilisi Mall, серед учасників був Мелія.