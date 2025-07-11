ЕС и 17 государств раскритиковали откат Грузии от демократии

Министры иностранных дел семнадцати европейских государств и главный дипломат Европейского Союза в совместном заявлении в пятницу раскритиковали антидемократические шаги грузинских властей.

Как сообщает "Европейская правда", заявление распространила Европейская служба внешних дел.

Главы МИД европейских стран выразили обеспокоенность ухудшением ситуации в Грузии, в частности "политически мотивированным заключением и задержанием лидеров грузинской оппозиции".

"Их задержание, а также произвольные аресты и усиление репрессий против других критиков грузинской власти, представителей гражданского общества, мирных протестующих и независимых журналистов способствуют разрушению демократии в Грузии и быстрому переходу к авторитарному режиму", – говорится в заявлении.

Министры также осудили политические репрессии грузинских властей и законодательные изменения, "направленные на подавление независимого гражданского общества и законных протестов".

"Сегодня авторитарный и антиевропейский курс грузинских властей еще больше угрожает демократическим достижениям Грузии и ее отношениям с нашими странами", – отмечают они.

Главы министерств иностранных дел стран Европы и Евросоюз пообещали и дальше реагировать на репрессии грузинских властей и нарушения ими прав человека, одновременно подчеркнув, что "еще не поздно изменить курс".

Заявление подписали министры иностранных дел Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Ирландии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также Верховный представитель ЕС Кая Каллас.

Недавно посол США в Тбилиси Робин Данниган рассказала о непубличном письме от правящей партии Грузии администрации президента США Дональда Трампа, которое носило "угрожающий и оскорбительный" характер.