Фицо ожидает соглашения с Еврокомиссией до вторника, чтобы разблокировать санкции против РФ

Словацкий премьер Роберт Фицо нацелен до вторника достичь соглашения с Еврокомиссией о гарантиях, что Словакия не пострадает от полного отказа от российского газа, что в свою очередь разблокирует принятие 18-го пакета санкций против России.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Фицо приводит Denník N.

Глава правительства Словакии повторил, что без указанных гарантий он не даст согласия на разблокирование нового пакета санкций ЕС.

"Пока мы только на стадии обещаний", – сказал он.

Фицо отметил, что утром разговаривал по телефону с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По его словам, это был "жесткий" разговор.

Он не стал комментировать содержание разговора с Фридрихом Мерцем, хотя сам несколько раз упомянул о нем.

"Мы не согласимся на 18-й пакет до тех пор, пока у нас не будет чего-то на столе", – добавил премьер Словакии.

По словам Фицо, Словакия больше всех в ЕС подвержена риску прекращения поставок российского газа, поскольку это приведет к дефициту газа, росту транзакционных сборов и цен на сырье, а также угрозе иска со стороны российского "Газпрома" на 16 миллиардов евро.

Как сообщалось, во время заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) в пятницу, 11 июля, так и не удалось утвердить 18-й пакет санкций против России из-за блокировки со стороны Словакии.

При этом собеседники "ЕвроПравды" выразили надежду, что в течение выходных позицию Словакии удастся изменить.