ЗМІ: у Фінляндії затримали колишнього "вагнерівця", який просив притулку
На території Фінляндії затримали колишнього найманця російської приватної військової компанії "Вагнер", який попросив притулку в країні.
Про це йдеться у публікації Yle, повідомляє "Європейська правда".
Фінська прикордонна служба раніше повідомляла про чоловіка, який 17 червня перетнув кордон поблизу міста Кітее в Північній Карелії. За інформацією Yle, підтвердженою кількома джерелами, чоловік – російський військовий на ім'я Євгеній.
Чоловік перетнув фінський кордон в районі Вяліваара. Ця ділянка розташована в лісистій місцевості і не перегороджена прикордонним парканом.
За даними Yle, прикордонники виявили чоловіка завдяки спрацюванню датчиків і затримали його відразу після перетину кордону.
Він попросив у Фінляндії міжнародного захисту і зараз перебуває в центрі тимчасового утримання.
Водночас фінський мовник зазначає, що росіянин публікував у соцмережах фотографії та відеозаписи, які підтверджують його участь у війні проти України. На деяких з цих матеріалів видно нашивку "Вагнера" на його формі.
В інтерв'ю російським пропагандистським каналам Євгеній розповідав про бої в Україні і стверджував, що добровільно вступив до військ РФ у 2022 році, пройшов підготовку в складі "Вагнера" і брав участь в операціях в Бахмуті.
В одному з інтерв'ю Євгеній розповідає, як його підрозділ знищив автомобіль з українськими військовими в Селидовому.
З осені 2024 року він зник з публічного поля, а вже в лютому 2025 року він опублікував відео, в якому різко розкритикував російське командування.
30 червня Євгеній знову опублікував у соцмережі Вконтакте відео з критикою російського військового керівництва. За даними Yle, на момент публікації цього відео чоловік вже перебував у Фінляндії.
Центральна кримінальна поліція (KRP) підтвердила Yle, що проводить попередню перевірку щодо особи, яка прибула з Росії і, ймовірно, служила в лавах "Вагнера".
В ході перевірки поліція оцінює, чи є підстави для початку кримінального розслідування.
На цей час фінська влада не підозрює Євгенія в скоєнні воєнних злочинів.
Нагадаємо, у березні окружний суд Гельсінкі визнав засновника і колишнього командира військового угруповання "Русич" Воїслава Тордена (Яна Петровського) винним у скоєнні воєнних злочинів в Україні і засудив його до довічного ув'язнення.
У лютому минулого року Тордена засудили у Фінляндії до двох років тюремного ув'язнення за двократне порушення заборони на в'їзд.