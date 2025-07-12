Ердоган заявив про нову сторінку для Туреччини через роззброєння РПК

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган закликав до повної підтримки роззброєння Робітничої партії Курдистану (РПК), яке розпочалося з передачі першої партії зброї силами угруповання.

Заяву турецького президента наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Ердоган наголосив, що цей крок відкрив нову сторінку в історії країни.

У п'ятницю тридцять бойовиків РПК спалили свою зброю біля входу в печеру на півночі Іраку, зробивши символічний, але важливий крок до припинення багаторічного збройного повстання проти Туреччини.

"Станом на вчора, тероризм як лихо вступив у фазу завершення. Сьогодні новий день, в історії відкрито нову сторінку. Сьогодні двері великої, могутньої Туреччини широко відчинені", – заявив Ердоган.

Він зазначив, що останні кроки об'єднали націю, і тепер парламент відіграватиме вирішальну роль у створенні правової бази для завершення процесу роззброєння.

У травні РПК оголосила про припинення діяльності і роззброєння після чотирьох десятиліть протистояння владі Туреччини.

Попередні спроби мирного врегулювання Туреччини з угрупованням зазнали невдачі, востаннє у 2015 році.