Эрдоган заявил о новой странице для Турции из-за разоружения РПК

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал к полной поддержке разоружения Рабочей партии Курдистана (РПК), которое началось с передачи первой партии оружия силами группировки.

Заявление турецкого президента приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Эрдоган подчеркнул, что этот шаг открыл новую страницу в истории страны.

В пятницу тридцать боевиков РПК сожгли свое оружие у входа в пещеру на севере Ирака, сделав символический, но важный шаг к прекращению многолетнего вооруженного восстания против Турции.

"По состоянию на вчера, терроризм как бедствие вступил в фазу завершения. Сегодня новый день, в истории открыта новая страница. Сегодня двери великой, могущественной Турции широко распахнуты", – заявил Эрдоган.

Он отметил, что последние шаги объединили нацию, и теперь парламент будет играть решающую роль в создании правовой базы для завершения процесса разоружения.

В мае РПК объявила о прекращении деятельности и разоружении после четырех десятилетий противостояния властям Турции.

Предыдущие попытки мирного урегулирования Турции с группировкой потерпели неудачу, последний раз в 2015 году.