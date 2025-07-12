У Стокгольмі судно з 200 пасажирами протаранило причал, це другий інцидент за тиждень

У центрі шведської столиці Стокгольма прогулянкове судно через технічну несправність протаранило у причал, що стало вже другим таким інцидентом за тиждень.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у суботу 12 липня на причалі острова Кастельгольмен у центрі Стокгольма. Велике прогулянкове судно з 204 пасажирами на борту влетіло носом у берег, пошкодивши причал. Корабель повертався після екскурсії.

Причиною аварії називають технічну несправність, через яку судно майже перестало піддаватися керуванню. Команда попередила пасажирів, що очікується "жорстке" причалювання, перш ніж судно протаранило дерев’яні конструкції і застягло в них носом.

Ніхто з пасажирів не постраждав.

Лиш кілька днів тому в іншому місці корабель зі 150 пасажирами також врізався у причал. Тоді постраждали п’ятеро людей.

Нагадаємо, у травні неподалік норвезького міста Тронгейм вантажне судно NCL Salten сіло на мілину, наїхавши на двір місцевого жителя Йогана Гельберга.

А у грудні 2024 року судно Finlandia Seaways з норвезькими засобами ППО на борту сіло на мілину в протоці Кармсундет біля міста Гаугесун у Норвегії. Корабель прямував до Польщі.