Генерал Бундесвера рассказал, на каком этапе проект по дронам-перехватчикам для Украины

Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг сказал, что пока не может прогнозировать конкретные сроки, когда Украина увидит результаты сотрудничества между странами в вопросе дронов-перехватчиков, но это постараются реализовать как можно быстрее.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении с журналистами в Киеве 12 июля.

Фройдинга спросили, на каком этапе сейчас находятся инвестиции Германии в разработку дронов-перехватчиков для Украины.

"Есть интересные проекты, которые мы обсуждаем с партнерами, в частности с Минобороны... Потребуется определенное время, прежде чем мы разработаем конкретный план и будем иметь технические средства для дронов этого типа, антидроновые средства. В настоящее время сложно сказать, когда они уже будут в стране. Но могу обещать, что это произойдет настолько быстро, насколько это возможно", – ответил генерал.

Кроме того, он объявил, что Украина уже в июле получит первые дальнобойные средства, производство которых профинансировала Германия.

Также Фройдинг рассказал о переговорах, которые ведет Германия по приобретению в США ЗРК Patriot для передачи их Украине.