Наступна зустріч "формату Рамштайн" відбудеться у межах 10 днів

Наступне засідання Контактної групи з оборони України має відбутися у межах наступних 10 днів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг під час брифінгу для журналістів у Києві 12 липня.

На запитання про те, коли планується наступне засідання Контактної групи з оборони України, відомої як "формат Рамштайн", генерал відповів, що зустріч відбудеться "у межах наступних десяти днів".

Він уточнив, що її планують як дистанційне онлайн-засідання, під спільним головуванням Британії та Німеччини – як і попередні останні зустрічі, відколи США за нової адміністрації відмовились від лідерської ролі у цьому форматі.

Попередня зустріч формату відбулася 4 червня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Зокрема, тоді оголосили, що Україна і партнери домовилися про створення механізму оборонного виробництва.

Міністр оборони США того разу вперше проігнорував "Рамштайн-зустріч".