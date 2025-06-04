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У Пентагоні пояснили, чому міністр оборони США вперше пропустить "Рамштайн"

Новини — Середа, 4 червня 2025, 09:18 — Христина Бондарєва

Міністр оборони США Піт Гегсет не буде присутній на зустрічі формату "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО в середу, бо це "унеможливив" його графік.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Пентагону, його заяву наводить Politico.

Глава Пентагону буде в Брюсселі на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в четвер, але його місце на засіданні Контактної групи з питань оборони України в середу займе посол США в НАТО Метью Вітакер, повідомив представник оборонного відомства і двоє людей, знайомих з їхніми планами.

Міністерство оборони США пояснило, що Гегсет не зможе бути присутній особисто через його графік.

"Графік поїздок пана Гегсета унеможливив його присутність на завтрашньому засіданні Контактної групи з питань оборони України. Сполучені Штати зосереджені на якнайшвидшому завершенні війни в Україні на умовах, які встановлять міцний мир", –  йдеться в заяві прессекретаря Пентагону Кінгслі Вілсона.

Велика Британія та Німеччина перебрали на себе керівництво "Рамштайном" в лютому після того, як Гегсет заявив, що США більше не відіграватимуть ключової ролі в регулярних зустрічах, започаткованих колишнім міністром оборони США Ллойдом Остіном у квітні 2022 року.

Агентство AP повідомило, Гегсет прибуде до Брюсселя пізно увечері у середу, коли засідання "Рамштайну" вже закінчиться.

Під час квітневої зустрічі формату "Рамштайн" в Брюсселі Гегсет не був присутній фізично, він брав участь онлайн. Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив, що американський міністр не прибув через завантажений графік.

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