Следующая встреча "формата Рамштайн" состоится в течение 10 дней

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины должно состояться в течение следующих 10 дней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг на брифинге для журналистов в Киеве 12 июля.

На вопрос о том, когда планируется следующее заседание Контактной группы по обороне Украины, известной как "формат Рамштайн", генерал ответил, что встреча состоится "в течение следующих десяти дней".

Он уточнил, что ее планируют как дистанционное онлайн-заседание под совместным председательством Великобритании и Германии – как и предыдущие последние встречи, с тех пор как США при новой администрации отказались от лидерской роли в этом формате.

Предыдущая встреча в этом формате состоялась 4 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В частности, тогда объявили, что Украина и партнеры договорились о создании механизма оборонного производства.

Министр обороны США в тот раз впервые проигнорировал "Рамштайн-встречу".