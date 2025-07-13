Сікорський висловився щодо "кампанії расизму та антисемітизму" у Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив занепокоєння щодо зростання антисемітської та антиіммігрантської риторики.

Про це стало відомо із відео, яке він опублікував у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Сікорський засудив расизм і антисемітизм у суботу, заявивши, що вони шкодять Польщі.

"Не можна миритися з ескалацією кампанії расизму та антисемітизму, що підживлюється нею", – заявив він.

Глава МЗС Польщі наголосив, що "антиіммігрантська істерія шкодить Польщі".

"Вона пробуджує найгірших демонів, а заперечення Голокосту виключає нас із цивілізованих націй", – наголосив польський дипломат.

Його заява пролунала після низки інцидентів у країні, зокрема заяви ультраправого депутата Європарламенту Гжегожа Брауна, який заявив, що "газові камери в Аушвіці були фальшивими".

У записі Сікорський також згадав інциденти в Замості, де були ображені художники з Іспанії, Індії, Сенегалу та Сербії, а також учасники 22-го фестивалю Eurofolk, а міська поліція отримала повідомлення про "вторгнення біженців".

Він також згадав про поточну ситуацію на польсько-німецькому кордоні.

"Ми маємо право контролювати кордони за допомогою уповноважених служб. Ми маємо право знати, хто легально перебуває в Польщі. Але ми не можемо миритися з ескалацією расизму та антисемітизму, який він підживлює", – додав Сікорський.

Нещодавно Браун потрапив у черговий скандал, заявивши, що в концентраційному таборі Аушвіц-Біркенау не було газових камер.

Президент Польщі Анджей Дуда засудив такі висловлювання, а також оприлюднив фотографію з Едвардом Мосбергом, який пережив Другу світову війну і перебування у двох концентраційних таборах.

Гжегож Браун – відомий антиукраїнською риторикою скандальний ультраправий політик, проти якого у Польщі порушили низку проваджень.