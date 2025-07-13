Сикорский высказался о "кампании расизма и антисемитизма" в Польше

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил обеспокоенность ростом антисемитской и антииммигрантской риторики.

Об этом стало известно из видео, которое он опубликовал в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Сикорский осудил расизм и антисемитизм в субботу, заявив, что они вредят Польше.

"Нельзя мириться с эскалацией кампании расизма и антисемитизма, которая подпитывается ею", – заявил он.

Глава МИД Польши подчеркнул, что "антииммигрантская истерия вредит Польше".

"Она пробуждает худших демонов, а отрицание Холокоста исключает нас из цивилизованных наций", – подчеркнул польский дипломат.

Его заявление прозвучало после ряда инцидентов в стране, в частности заявления ультраправого депутата Европарламента Гжегожа Брауна, который заявил, что "газовые камеры в Аушвице были фальшивыми".

В записи Сикорский также упомянул инциденты в Замостье, где были оскорблены художники из Испании, Индии, Сенегала и Сербии, а также участники 22-го фестиваля Eurofolk, а городская полиция получила сообщение о "вторжении беженцев".

Он также упомянул о текущей ситуации на польско-германской границе.

"Мы имеем право контролировать границы с помощью уполномоченных служб. Мы имеем право знать, кто легально находится в Польше. Но мы не можем мириться с эскалацией расизма и антисемитизма, который он подпитывает", – добавил Сикорский.

Недавно Браун попал в очередной скандал, заявив, что в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау не было газовых камер.

Президент Польши Анджей Дуда осудил такие высказывания, а также обнародовал фотографию с Эдвардом Мосбергом, пережившим Вторую мировую войну и пребывание в двух концентрационных лагерях.

Гжегож Браун – известный антиукраинской риторикой скандальный ультраправый политик, против которого в Польше возбудили ряд дел.