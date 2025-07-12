Дуда відреагував на заяви скандального польського євродепутата про Аушвіц
Президент Польщі Анджей Дуда засудив висловлювання ультраправого польського євродепутата Гжегожа Брауна, який заявив, що в концентраційному таборі Аушвіц-Біркенау не було газових камер.
Про це чинний польський президент написав в Х, повідомляє "Європейська правда".
Дуда оприлюднив фотографію з Едвардом Мосбергом, який пережив Другу світову війну і перебування у двох концентраційних таборах.
Він наголосив, що Мосберг "пережив пекло німецьких таборів, був свідком Голокосту, голосом тих, кого вбили".
Своїм життям Мосберг "нагадував, якою великою цінністю є пам'ять – і якою великою відповідальністю є захист правди", зазначив Дуда.
Edward Mosberg, którego miałem zaszczyt nazywać Przyjacielem, przeżył piekło niemieckich obozów, był świadkiem Zagłady, głosem tych, których zamordowano.– Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 11, 2025
Całym swoim życiem przypominał, jak wielką wartością jest pamięć – i jak wielką odpowiedzialnością jest strzec prawdy.… pic.twitter.com/xIUadSXta1
"Тому з найглибшим болем, але й рішучістю реагую на будь-які слова, що підважують історичну правду про Голокост і заперечують страждання мільйонів жертв німецьких таборів смерті", – підкреслив він.
Нещодавно Браун потрапив у черговий скандал, заявивши, що в концентраційному таборі Аушвіц-Біркенау не було газових камер.
Гжегож Браун – відомий антиукраїнською риторикою скандальний ультраправий політик, проти якого у Польщі порушили низку проваджень.
Минулого тижня прокуратура оголосила Брауну звинувачення в семи злочинах, зокрема гасінні ханукальних свічок у Сеймі.
Інші справи стосуються подій квітня 2025 року, коли Браун намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині в лікарні в Олесніці та зірвав прапор України в місті Біла Підляська.