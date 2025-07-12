Дуда відреагував на заяви скандального польського євродепутата про Аушвіц

Президент Польщі Анджей Дуда засудив висловлювання ультраправого польського євродепутата Гжегожа Брауна, який заявив, що в концентраційному таборі Аушвіц-Біркенау не було газових камер.

Про це чинний польський президент написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Дуда оприлюднив фотографію з Едвардом Мосбергом, який пережив Другу світову війну і перебування у двох концентраційних таборах.

Він наголосив, що Мосберг "пережив пекло німецьких таборів, був свідком Голокосту, голосом тих, кого вбили".

Своїм життям Мосберг "нагадував, якою великою цінністю є пам'ять – і якою великою відповідальністю є захист правди", зазначив Дуда.

Edward Mosberg, którego miałem zaszczyt nazywać Przyjacielem, przeżył piekło niemieckich obozów, był świadkiem Zagłady, głosem tych, których zamordowano.



Całym swoim życiem przypominał, jak wielką wartością jest pamięć – i jak wielką odpowiedzialnością jest strzec prawdy.… pic.twitter.com/xIUadSXta1 – Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 11, 2025

"Тому з найглибшим болем, але й рішучістю реагую на будь-які слова, що підважують історичну правду про Голокост і заперечують страждання мільйонів жертв німецьких таборів смерті", – підкреслив він.

Нещодавно Браун потрапив у черговий скандал, заявивши, що в концентраційному таборі Аушвіц-Біркенау не було газових камер.

Гжегож Браун – відомий антиукраїнською риторикою скандальний ультраправий політик, проти якого у Польщі порушили низку проваджень.

Минулого тижня прокуратура оголосила Брауну звинувачення в семи злочинах, зокрема гасінні ханукальних свічок у Сеймі.

Інші справи стосуються подій квітня 2025 року, коли Браун намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині в лікарні в Олесніці та зірвав прапор України в місті Біла Підляська.