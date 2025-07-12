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Дуда відреагував на заяви скандального польського євродепутата про Аушвіц

Новини — Субота, 12 липня 2025, 10:02 — Ірина Кутєлєва

Президент Польщі Анджей Дуда засудив висловлювання ультраправого польського євродепутата Гжегожа Брауна, який заявив, що в концентраційному таборі Аушвіц-Біркенау не було газових камер.

Про це чинний польський президент написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Дуда оприлюднив фотографію з Едвардом Мосбергом, який пережив Другу світову війну і перебування у двох концентраційних таборах.

Він наголосив, що Мосберг "пережив пекло німецьких таборів, був свідком Голокосту, голосом тих, кого вбили".

Своїм життям Мосберг "нагадував, якою великою цінністю є пам'ять – і якою великою відповідальністю є захист правди", зазначив Дуда.

"Тому з найглибшим болем, але й рішучістю реагую на будь-які слова, що підважують історичну правду про Голокост і заперечують страждання мільйонів жертв німецьких таборів смерті", – підкреслив він.

Нещодавно Браун потрапив у черговий скандал, заявивши, що в концентраційному таборі Аушвіц-Біркенау не було газових камер.

Гжегож Браун – відомий антиукраїнською риторикою скандальний ультраправий політик, проти якого у Польщі порушили низку проваджень.

Минулого тижня прокуратура оголосила Брауну звинувачення в семи злочинах, зокрема гасінні ханукальних свічок у Сеймі.

Інші справи стосуються подій квітня 2025 року, коли Браун намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині в лікарні в Олесніці та зірвав прапор України в місті Біла Підляська.

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Дуда Польща
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