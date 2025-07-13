Німецькі замки Людвіга II стали об’єктами Всесвітньої спадщини

Замки у німецькій земля Баварії – Нойшванштайн, Герренгімзее та Ліндерхоф – офіційно внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомили під час 47-ї сесії Комітету Всесвітньої спадщини, що проходить у Парижі, передає Reuters, пише "Європейська правда".

ЮНЕСКО визнала видатне архітектурне й культурне значення цих палаців, збудованих у XIX столітті за наказом баварського короля Людвіга II. Всі три замки вирізняються багатим декором, розкішною архітектурою та еклектичним поєднанням історичних стилів.

Найвідомішим серед них є замок Нойшванштайн, зведення якого розпочалося у 1869 році. Він не був повністю добудований, адже після смерті Людвіга II у 1886-му будівництво зупинили.

Проте сьогодні замок вважається одним із найпопулярніших туристичних об’єктів Німеччини: щороку його відвідують понад 1,4 млн туристів.

Фото: Reuters

Нойшванштайн став джерелом натхнення для Уолта Діснея – саме цей замок ліг в основу знакового логотипу Disney Castle, який з'явився після візиту засновника компанії до Баварії в 1950-х роках.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зюдер привітав рішення ЮНЕСКО, назвавши його "всесвітньою нагородою" та зазначивши, що для "казкових замків Баварії казка стала реальністю".

Також писали, що в одному з найдавніших монастирів Європи – абатстві Паннонгальма в Угорщині, який є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО – розпочалася масштабна операція з порятунку десятків тисяч старовинних книг, які опинилися під загрозою через навалу жуків-шкідників.

Нещодавно італійська поліція затримала 58-річного фермера, якому інкримінує пошкодження резервуара акведука Палацу Казерта, – памʼятки під охороною ЮНЕСКО – з якого він крав воду.