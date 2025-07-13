В Угорщині рятують тисячолітню бібліотеку абатства від навали жуків-шкідників

В одному з найдавніших монастирів Європи – абатстві Паннонгальма в Угорщині – розпочалася масштабна операція з порятунку десятків тисяч старовинних книг, які опинилися під загрозою через навалу жуків-шкідників.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

З бібліотеки абатства витягують понад 100 тисяч книжок для спеціальної дезінфекції після виявлення жука-аптекаря, якого приваблюють клеї на основі желатину та крохмалю, що використовувалися в палітурках і папері.

Ці комахи прогризають корінці та сторінки, створюючи небезпеку для унікальних історичних матеріалів.

Фото: AP

Абатство Паннонгальма, засноване у 996 році, є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО та зберігає понад 400 тисяч томів, серед яких – Біблії XIII століття, середньовічні кодекси й рукописи, надруковані ще до появи друкарського верстата.

"Це серйозна інвазія комах, яка була виявлена в декількох частинах бібліотеки, тому вся колекція класифікована як заражена і повинна бути оброблена одночасно. Ми ніколи раніше не зіштовхувалися з таким ступенем зараження", – сказала Жофія Едіт Хайду, головна реставраторка проєкту.

Комах вперше помітили під час прибирання, коли працівники звернули увагу на незвичний пил та пошкодження палітурок. Хоча найцінніші книги зберігаються в окремому фонді й не постраждали, керівництво бібліотеки вважає, що навіть часткові втрати становлять загрозу для культурної спадщини.

Щоб знищити жуків, книги пакують у герметичні мішки та обробляють азотом протягом шести тижнів. Після цього кожен том буде індивідуально перевірено, очищено й повернуто на полиці. Пошкоджені екземпляри передадуть на реставрацію.

Фото: AP

Ймовірною причиною розмноження жуків у бібліотеці можуть бути зміни клімату. Вища температура в регіоні сприяє швидшому розвитку комах, що створює нові виклики для збереження архівів.

Керівництво абатства сподівається завершити обробку та відновити роботу бібліотеки на початку наступного року.

Звернемо увагу: Західна Європа пережила найтепліший червень за всю історію спостережень, причому більша частина регіону зазнала "дуже сильного теплового стресу".

Зокрема у Парижі на тлі аномальної спеки минулого тижня померла 10-річна дівчинка зі США, якій стало зле, коли вони з батьками стояли у черзі до музею.

7 липня влада Греції впровадила обов'язкові перерви в роботі в тих частинах країни, де температура, за прогнозами, перевищить 40 градусів за Цельсієм.

Також за даними швидкого наукового аналізу, опублікованого в середу, 9 липня, внаслідок сильної спеки в 12 європейських містах померло близько 2300 людей.