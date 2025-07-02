У Польщі затримали українців за підозрою у викраденні мігрантів з метою викупу

У Польщі затримали чотирьох українців, яких підозрюють у викраденнях мігрантів у Польщі та Латвії з метою вимагання викупу.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Співробітники Центрального слідчого управління поліції міста Зелена Гура затримали чотирьох людей, яких підозрюють у жорстоких викраденнях мігрантів з метою вимагання викупу в Польщі та Латвії.

Затримані – четверо громадян України, які перебували в Польщі на законних підставах. Найстаршій жінці 40 років, наймолодшому підозрюваному – 20 років.

Фото: RMF24

Їм всім висунуть звинувачення у викраденні людей та незаконному перетині кордону.

За неофіційною інформацією, отриманою польським мовником, члени банди були причетні до незаконного перевезення мігрантів, які в'їжджали до Європейського Союзу через Білорусь.

Дізналися польські правоохоронці про це в середині червня. Тоді Центральне слідче бюро отримало інформацію про викрадення двох громадян Ефіопії. Представники однієї з гуманітарних організацій повідомили про це через онлайн-месенджер.

У повідомленні йшлося про те, що в Польщі утримуються люди, викрадені бандою, яка вимагає викуп у криптовалюті. Злочинці погрожували вбити жертв і продати їхні органи. До повідомлення були додані фотографії оголених, зв'язаних чоловіків.

З'ясувалося, що злочинці, погрожуючи зброєю, відібрали у чоловіків гроші та телефони, а потім відвезли їх до Любліна в багажнику автомобіля. Родина отримала вимоги про виплату викупу.

Викраденим чоловікам вдалося втекти. Свідки помітили оголених чоловіків у місті і передали їх прикордонникам.

Як зазначили правоохоронці, підозрювані втекли до Латвії, де викрали трьох малійців. Чоловіків зв'язали і зачинили в багажнику автомобіля. Одного з них прив'язали до дерева і жорстоко побили дерев'яною палицею. Відео з тортурами надіслали його родині разом з вимогою викупу.

Польська поліція налагодила співпрацю з латвійськими, литовськими та естонськими органами влади. Особи викрадачів встановлено.

Відтак наприкінці червня за участю антитерористичних сил на дорозі поблизу міста Острув-Мазовецький було затримано трьох осіб. Четвертого було затримано в Сквежині.

Наразі троє з чотирьох підозрюваних перебувають під вартою.

Зазначимо, у вівторок, 1 липня, Польща повідомила, що з 7 липня запроваджуються перевірки на кордонах з Німеччиною та Литвою з метою зупинити прибуття нелегальних мігрантів.

У литовському Міністерстві внутрішніх справ заявили, що відомство було поінформоване про відповідне рішення польської сторони.

Також днями литовська сторона направила до Латвії додаткові сили для допомоги у боротьбі з нелегальною міграцією.