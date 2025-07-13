У швейцарських Альпах розбилася німецька альпіністка, ще двоє людей постраждали

У швейцарських Альпах загинула 56-річна жінка з німецької землі Баден-Вюртемберг.

Про це повідомила поліція кантону Швіц, пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Трагедія сталася на горі неподалік від населеного пункту Ріменштальден. За даними правоохоронців, німецька 56-річна альпіністка впала з висоти близько 100 метрів під час спуску зі скелястого піку, висота якого сягає приблизно 2 тисячі метрів.

Крім загиблої, ще двоє альпіністів зазнали поранень. Постраждали громадяни Швейцарії – жінка з серйозними травмами та чоловік із легкими. Обставини інциденту поки що залишаються нез’ясованими.

Поліція кантону Швіц спільно з прокуратурою розпочали розслідування причин трагедії.

Восени у Франції розбився на смерть альпініст з Румунії, який впав з висоти близько 200 метрів на найвищій вершині Європи Монблан.

У суботу, 5 липня, в австрійських Альпах зазнав аварії невеликий пропелерний літак, що вилетів із Німеччини, внаслідок катастрофи є загиблі.