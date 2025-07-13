В швейцарских Альпах разбилась немецкая альпинистка, еще два человека пострадали

В швейцарских Альпах погибла 56-летняя женщина из немецкой земли Баден-Вюртемберг.

Об этом сообщила полиция кантона Швиц, пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Трагедия произошла на горе недалеко от населенного пункта Рименштальден. По данным правоохранителей, немецкая 56-летняя альпинистка упала с высоты около 100 метров во время спуска со скалистого пика, высота которого достигает примерно 2 тысяч метров.

Кроме погибшей, еще двое альпинистов получили ранения. Пострадали граждане Швейцарии – женщина с серьезными травмами и мужчина с легкими. Обстоятельства инцидента пока остаются невыясненными.

Полиция кантона Швиц совместно с прокуратурой начали расследование причин трагедии.

Осенью во Франции разбился насмерть альпинист из Румынии, который упал с высоты около 200 метров на самой высокой вершине Европы Монблан.

В субботу, 5 июля, в австрийских Альпах потерпел крушение небольшой пропеллерный самолет, вылетевший из Германии, в результате катастрофы есть погибшие.