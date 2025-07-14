У німецькій Саксонії приборкали "пожежу десятиліть" у заповіднику довкола полігону
Новини — Понеділок, 14 липня 2025, 09:46 —
У німецькій землі Саксонія наблизилися до остаточної ліквідації великої пожежі у природному заповіднику довкола полігону для знешкодження боєприпасів.
Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".
У пожежно-рятувальній службі заявили, що наймасштабніша за кілька десятиліть пожежа у природному заповіднику Горішгайде на межі Саксонії і Бранденбурга вже не становить загрози – вогонь практично ліквідований завдяки великій зливі, що пройшла у вихідні. Втім, пожежу ще не вважають остаточно загашеною.
Вогонь пошкодив близько 2400 гектарів – трьох чвертей території заповідника, що складається з лісів і вересової пустині. Пожежу намагались приборкати ще з перших днів липня.
Додатковою проблемою став військовий полігон, де досі можуть залишатися нерозірвані боєприпаси – через це пожежникам у багатьох місцях довелося гасити вогонь з відстані і вигадувати альтернативні способи.
Наступними днями на цій території почнеться масштабне прибирання допоміжного пожежного обладнання, що застосовувалося увесь цей час.
Нагадаємо, одночасно з пожежею у Горішгайде сталося ще кілька займань, пожежа у Тюрингії теж стала найбільшою за 30 років.
У Туреччині через лісові пожежі в кількох районах евакуювали 50 тисяч людей.