У німецькій Саксонії приборкали "пожежу десятиліть" у заповіднику довкола полігону

У німецькій землі Саксонія наблизилися до остаточної ліквідації великої пожежі у природному заповіднику довкола полігону для знешкодження боєприпасів.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

У пожежно-рятувальній службі заявили, що наймасштабніша за кілька десятиліть пожежа у природному заповіднику Горішгайде на межі Саксонії і Бранденбурга вже не становить загрози – вогонь практично ліквідований завдяки великій зливі, що пройшла у вихідні. Втім, пожежу ще не вважають остаточно загашеною.

Sebastian Kahnert/dpa

Вогонь пошкодив близько 2400 гектарів – трьох чвертей території заповідника, що складається з лісів і вересової пустині. Пожежу намагались приборкати ще з перших днів липня.

Michael Reichel/dpa

Додатковою проблемою став військовий полігон, де досі можуть залишатися нерозірвані боєприпаси – через це пожежникам у багатьох місцях довелося гасити вогонь з відстані і вигадувати альтернативні способи.

Наступними днями на цій території почнеться масштабне прибирання допоміжного пожежного обладнання, що застосовувалося увесь цей час.

Нагадаємо, одночасно з пожежею у Горішгайде сталося ще кілька займань, пожежа у Тюрингії теж стала найбільшою за 30 років.

У Туреччині через лісові пожежі в кількох районах евакуювали 50 тисяч людей.