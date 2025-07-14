В немецкой Саксонии укротили "пожар десятилетий" в заповеднике вокруг полигона

В немецкой земле Саксония приблизились к окончательной ликвидации крупного пожара в природном заповеднике вокруг полигона для обезвреживания боеприпасов.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

В пожарно-спасательной службе заявили, что самый масштабный за несколько десятилетий пожар в природном заповеднике Горишгайде на границе Саксонии и Бранденбурга уже не представляет угрозы – огонь практически ликвидирован благодаря большому ливню, прошедшему в выходные. Впрочем, пожар еще не считают окончательно потушенным.

Sebastian Kahnert/dpa

Огонь повредил около 2400 гектаров – трех четвертей территории заповедника, состоящего из лесов и вересковой пустыни. Пожар пытались укротить еще с первых дней июля.

Michael Reichel/dpa

Дополнительной проблемой стал военный полигон, где до сих пор могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы – из-за этого пожарным во многих местах пришлось тушить огонь с расстояния и придумывать альтернативные способы.

В ближайшие дни на этой территории начнется масштабная уборка вспомогательного пожарного оборудования, которое применялось все это время.

Напомним, одновременно с пожаром в Горишгайде произошло еще несколько возгораний, пожар в Тюрингии тоже стал крупнейшим за 30 лет.

В Турции из-за лесных пожаров в нескольких районах эвакуировали 50 тысяч человек.