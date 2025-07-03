На сході Німеччини борються з кількома лісовими пожежами

У кількох громадах на сході Німеччини борються з масштабними лісовими пожежами, близько сотні людей довелось залишити домівки.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Один з осередків пожежі – колишній військовий полігон на межі Саксонії і Бранденбурга, займання сталось у вівторок. Пожежа досі неконтрольована і охоплює 200 гектарів, поширюючись переважно на північ.

На місці працюють близько 480 пожежників з обох земель. Додатковою загрозою є нерозірвані боєприпаси, що могли залишитись на полігоні.

Основна робота зосереджена біля міста Ніска. Для трьох найближчих до пожежі населених пунктів оголосили попередження.

Двоє пожежників у цьому районі отримали значні опіки.

У зв’язку з пожежею довелось евакуюватися близько сотні мешканців району Гайдегаузер, у тому числі 45 осіб-мешканців центру для людей з інвалідністю.

Ще одна пожежа площею 300 гектарів вирує у Тюрингії біля населеного пункту Гьоссельсдорф, її називають найбільшою з 1993 року. Вогонь все ще не взяли під контроль, попри те, що вночі був дощ.

Тюрингія у зв’язку зі стихійним лихом оголосила надзвичайну ситуацію. У ліквідації задіяні пожежники з усіх районів цієї землі.

Прилеглі райони Заальфельд-Рудольфштадт і Зоннеберг оголосили попередження для місцевих мешканців про значну задимленість та порадили тримати вікна зачиненими, а вентиляцію вимкненою. Також громадян закликали утриматися від поїздок у райони біля осередку пожежі, щоб не заважати пожежникам.

На додачу, біля Зоннеберга горіло засіяне поле, вогонь знищив півтора гектара врожаю, перш ніж його загасили.

Крім того, з вечора середи лісову пожежу гасять у районі Гарц землі Саксонія-Ангальт. Вогонь вдалося взяти під контроль. Місцевим мешканцям також порадили деякий час не відкривати вікна через задимленість.

На грецькому острові Крит через неконтрольовану лісову пожежу евакуювали тисячі людей, серед яких багато іноземних туристів.

У Туреччині через лісові пожежі в кількох районах евакуювали 50 тисяч людей.