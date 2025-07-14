У Парижі ще до початку святкувань дня взяття Бастилії – понад 170 затримань

У передмістях Парижа ніч перед відзначенням дня захоплення Бастилії 14 липня позначилася масовими заворушеннями, затримано понад 170 осіб.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Префект поліції Парижа Лоран Нюне вранці 14 липня повідомив, що протягом ночі у паризькій агломерації затримали 176 осіб – на 20 більше, ніж минулого року, – та конфіскували близько 15 тисяч одиниць піротехнічних засобів.

У 43 випадках причиною затримання стало застосування або зберігання піротехніки.

Префект поліції зазначив, що не назвав би ніч спокійною.

"Як і зазвичай, були певні епізоди у Парижі і близькому передмісті… Значні сили поліції, які були наготові, дозволили швидко стримати безлади – застосування піротехніки проти правоохоронців, спроби будувати барикади, підпалювання сміттєвих баків тощо", – розповів Лоран Нюне.

У північному передмісті Парижа Сен-Сен-Дені загорілась автівка, а з неї пожежа перекинулась на спортзал і завдала великих збитків. "Розслідування покаже, чи є зв’язок з міськими заворушеннями, але є підстави вважати, що це так", – зазначив префект.

Він додав, що цього вечора й ночі також чергуватимуть у посиленому режимі, тому що з нагоди свята на вулицях буде багато людей і ризик інцидентів зберігається.

Цьогоріч у традиційному параді до 14 липня на Єлисейських полях братимуть участь понад 5600 осіб, заходи починаються з 10 ранку за місцевим часом. На Ейфелевій вежі підняли національні прапори, на трибуни вже прибувають члени уряду. Президент Емманюель Макрон побажав співгромадянам гарного святкування.

Через масові заходи у Парижі будуть діяти обмеження для автомобільного руху та закриють більше десятка станцій метро. Деякі не працюватимуть протягом всього дня, деякі – після 19 години.

У 2023 році день взяття Бастилії у Франції скінчився понад 50 затриманнями. Тоді у режимі підвищеної готовності по всій території країни чергували 130 тисяч силовиків.

У Франції видатні дати і будь-які масові заходи нерідко супроводжуються вандалізмом і заворушеннями, які влаштовують ті чи інші маргінальні групи.