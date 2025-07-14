В пригородах Парижа ночь перед празднованием дня взятия Бастилии 14 июля была отмечена массовыми беспорядками, задержаны более 170 человек.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Префект полиции Парижа Лоран Нюне утром 14 июля сообщил, что в течение ночи в парижской агломерации задержали 176 человек – на 20 больше, чем в прошлом году, – и конфисковали около 15 тысяч единиц пиротехнических средств.

В 43 случаях причиной задержания стало применение или хранение пиротехники.

Префект полиции отметил, что не назвал бы ночь спокойной.

"Как и обычно, были определенные эпизоды в Париже и близком пригороде... Значительные силы полиции, которые были наготове, позволили быстро сдержать беспорядки – применение пиротехники против правоохранителей, попытки строить баррикады, поджог мусорных баков и т.д.", – рассказал Лоран Нюне.

В северном пригороде Парижа Сен-Сен-Дени загорелась машина, а с нее пожар перекинулся на спортзал и нанес большой ущерб. "Расследование покажет, есть ли связь с городскими беспорядками, но есть основания полагать, что это так", – отметил префект.

Он добавил, что этим вечером и ночью также будут дежурить в усиленном режиме, потому что по случаю праздника на улицах будет много людей и риск инцидентов сохраняется.

В этом году в традиционном параде к 14 июля на Елисейских полях будут участвовать более 5600 человек, мероприятия начинаются с 10 утра по местному времени. На Эйфелевой башне подняли национальные флаги, на трибуны уже прибывают члены правительства. Президент Эмманюэль Макрон пожелал согражданам хорошего празднования.

Из-за массовых мероприятий в Париже будут действовать ограничения для автомобильного движения и закроют более десятка станций метро. Некоторые не будут работать в течение всего дня, некоторые – после 19 часов.

В 2023 году день взятия Бастилии во Франции закончился более 50 задержаниями. Тогда в режиме повышенной готовности по всей территории страны дежурили 130 тысяч силовиков.

Во Франции выдающиеся даты и любые массовые мероприятия нередко сопровождаются вандализмом и беспорядками, которые устраивают те или иные маргинальные группы.