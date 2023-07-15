День взяття Бастилії у Франції скінчився понад 50 затриманнями: спокійніше, ніж торік

День взяття Бастилії у Франції, попри побоювання, минув майже спокійно – порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Поліція відзначила суттєво меншу кількість хуліганських підпалів та вандалізму за 14 липня, порівняно з 2022 роком.

Хоча вечір назвали "дуже спокійним", у Парижі і передмістях все одно зареєстрували 62 підпали. Це на 70% менше, ніж торік.

Правоохоронці затримали 53 хуліганів, що на 80% менше, ніж минулого року.

Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен привітав суттєве зниження кількості інцидентів та подякував силовикам за роботу.

Нагадаємо, французькі правоохоронці очікували на День взяття Бастилії та вихідні поновлення заворушень, що тривали у Франції в кінці червня-на початку липня після смерті неповнолітнього, якого застрелили під час дорожнього контролю.

На вулиці країни увечері 14 липня вивели близько 45 тисяч правоохоронців, загалом на вихідних в режимі підвищеної готовності чергують 130 тисяч силовиків.

"ЄвроПравда" детально розповідала про заворушення у статті Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада.