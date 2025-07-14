У Німеччині кажуть, що Європа може профінансувати більше ніж три Patriot для України

У німецькому уряді заявили, що наразі в Європі ведуться дискусії щодо придбання у США "більше ніж трьох" систем протиповітряної оборони Patriot для України.

Заяву речника уряду Німеччини наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський говорив, що Німеччина оплатить дві системи, а Норвегія – ще одну.

За словами речника, "з точки зору ЄС, переговори стосуються більш ніж трьох систем Patriot для України".

"Зараз ведуться дискусії щодо умов реалізації, тобто скільки систем буде, хто їх передаватиме і як вони будуть фінансуватися", – сказав він.

Він також додав, що Німеччина спостерігає "більшу концентрацію російських військ" і що "ми мусимо посилити оборону України" у відповідь на це.

Як відомо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".

Також, за даними ЗМІ, Трамп у понеділок, 14 липня, оголосить про новий план з відправки озброєнь Україні, який, як очікується, включатиме наступальну зброю, зокрема далекобійні ракети.