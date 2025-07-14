ЗМІ: Трамп може оголосити про надання Україні далекобійних ракет

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 14 липня, оголосить про новий план з відправки озброєнь Україні, який, як очікується, включатиме наступальну зброю, зокрема далекобійні ракети.

Про це йдеться у публікації Axios, повідомляє "Європейська правда".

Американські, українські та європейські офіційні особи сподіваються, що ця зброя змінить хід війни та розрахунки господаря Кремля Владіміра Путіна щодо припинення вогню.

Двоє джерел порталу розповіли, що мають підстави вважати, що план, ймовірно, включає ракети великої дальності, здатні бити по цілях вглибині РФ, однак остаточного рішення поки немає.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем у коментарі порталу заявив, що "Трамп дуже злий на Путіна", а його заява "буде дуже агресивною".

Новий план буде представлений на зустрічі Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Він передбачатиме оплату європейськими країнами зброї американського виробництва для України.

Цю схему запропонував президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО два тижні тому. Американські та українські офіційні особи заявили, що зустріч Трампа і Зеленського на саміті в Гаазі була найкращою з усіх, що відбулися до цього часу.

Одним із факторів, що переконали Трампа піти шляхом поставок зброї Україні, стала телефонна розмова 3 липня, під час якої Путін чітко дав зрозуміти, що не зупиниться у розв'язаній ним війні і протягом наступних 60 днів спробує дійти до адміністративних кордонів українських регіонів, де російські окупаційні війська значно просунулись.

"Він хоче захопити все", – сказав Трамп французькому президенту Емманюелю Макрону незабаром після розмови з Путіним, розповіло порталу джерело, безпосередньо знайоме із ситуацією.

Нагадаємо, Трамп підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".

Він також заявив про своє розчарування кремлівським правителем Владіміром Путіним.

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