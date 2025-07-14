В Германии говорят, что Европа может профинансировать больше трех Patriot для Украины

В немецком правительстве заявили, что сейчас в Европе ведутся дискуссии о приобретении у США "более трех" систем противовоздушной обороны Patriot для Украины.

Заявление представителя правительства Германии приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Германия оплатит две системы, а Норвегия – еще одну.

По словам представителя, "с точки зрения ЕС, переговоры касаются более чем трех систем Patriot для Украины".

"Сейчас ведутся дискуссии относительно условий реализации, то есть сколько систем будет, кто их будет передавать и как они будут финансироваться", – сказал он.

Он также добавил, что Германия наблюдает "большую концентрацию российских войск" и что "мы должны усилить оборону Украины" в ответ на это.

Как известно, президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе и Patriot, которые будут "полностью оплачены".

Также, по данным СМИ, Трамп в понедельник, 14 июля, объявит о новом плане по отправке вооружений Украине, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие, в частности дальнобойные ракеты.